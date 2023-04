Navalny di nuovo in isolamento | la portavoce | “La sua salute peggiora | forse è stato avvelenato”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PacificNT : Sembra che Navalny sia stato avvelenato di nuovo. - interrisnews : L'oppositore #navalny sta sempre peggio ed è di nuovo stato messo in #isolamento - Agata63803486 : RT @florastr: Navalny: nuovo trailer del documentario Premio Oscar, di nuovo in sala dal 22 marzo - Da vedere - Angela23763271 : RT @florastr: Navalny: nuovo trailer del documentario Premio Oscar, di nuovo in sala dal 22 marzo - Da vedere - saturnomazzafe2 : RT @florastr: Navalny: nuovo trailer del documentario Premio Oscar, di nuovo in sala dal 22 marzo - Da vedere -

La storia della sua crociata per la libertà, e il modo scioccante in cui chi colui che è ancora al potere ha cercato di porvi fine, è raccontata in, ilfilm del regista Daniel Roher ......) dirige tutti gli episodi ed è produttore esecutivo insieme a Daniel Dreifuss ( Niente di... insieme ai co - produttori esecutivi Padriac McKinley ( The Good Lord Bird ) e Diane Becker (...Nelle accuse al Fondo anti - corruzione dell'oppositore Aleksejvede il 'pretesto per dare vita a ungiro di vite'. 'La repressione si sta rafforzando', commenta. 'L'attentato a San ...

Si aggravano le condizioni di salute di Navalny: forse è stato avvelenato RaiNews

La sua portavoce lancia un grido d'allarme: ‘In 15 giorni di isolamento ha perso 8 chili. Forse vittima di un avvelenamento’ ...È l'annuncio fatto dalla sua portavoce su Twitter. "Le sue condizioni peggiorano di giorno in giorno. Non escludiamo che possa essere stato avvelenato in carcere con qualcosa che fa peggiorare lentame ...