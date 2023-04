Nato da poco, lasciato la mattina di Pasqua nella Culla per la vita del Policlinico di Milano, Enea è circondato in questi giorni da un enorme clamore mediatico. C'è chi lo vuole adottare e chi giudica la madre per la scelta di "abbandonarlo". Chi le dice "torna" (Ezio Greggio, conduttore tv) e chi le dice "grazie" (Luca Trapanese, padre adottivo di una bimba con sindrome di Down) (Di mercoledì 12 aprile 2023) È stato lasciato la mattina di Pasqua nella Culla per la vita del Policlinico di Milano, il piccolo Enea. Accanto a lui una lettera lasciata a terra: «Ciao mi chiamo Enea. Sono Nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile». Il neoNato è stato accudito dagli specialisti della NeoNatologia della clinica Mangiagalli e sta benissimo. Ignora l’enorme clamore mediatico che lo circonda. La valanga di domande di adozione nei suoi confronti. La gogna mediatica contro la sua mamma, che l’ha “abbandoNato”. Con tanto di appelli perché torni a ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 aprile 2023) È statoladiper ladeldi, il piccolo. Accanto a lui una lettera lasciata a terra: «Ciao mi chiamo. Sonoin ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile». Il neoè stato accudito dagli specialisti della Neologia della clinica Mangiagalli e sta benissimo. Ignora l’che lo circonda. La valanga di domande di adozione nei suoi confronti. La gogna mediatica contro la sua mamma, che l’ha “abbando”. Con tanto di appelli perché torni a ...

