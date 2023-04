Napoli vive di turismo ma non sa organizzarlo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 11 aprile all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Per tutto l’atteso periodo pasquale non un’ondata, ma una “fiumana” dall’Italia e dall’estero. Strade affollate, stracolme nei decumani e in tutto il centro antico e storico. Sul lungomare nemmeno più un centimetro dove poggiare i piedi. Una “antropizzazione” inverosimile suscitatrice di opposte valutazioni: da una parte il compiacimento che turisti e visitatori superavano quota 200 mila (calcolo approssimato per difetto); dall’altra la preoccupata certezza che i servizi di accoglienza, approntati in fretta nella grande area urbana, sarebbero immancabilmente “saltati” di fronte a una tale, “antropologica pressione”. SETTIMANA PARTICOLARE. Una congiunzione climaticamente quasi diabolica tra cielo e terra, tra improvvise bombe d’acqua e sprazzi di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 11 aprile all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Per tutto l’atteso periodo pasquale non un’ondata, ma una “fiumana” dall’Italia e dall’estero. Strade affollate, stracolme nei decumani e in tutto il centro antico e storico. Sul lungomare nemmeno più un centimetro dove poggiare i piedi. Una “antropizzazione” inverosimile suscitatrice di opposte valutazioni: da una parte il compiacimento che turisti e visitatori superavano quota 200 mila (calcolo approssimato per difetto); dall’altra la preoccupata certezza che i servizi di accoglienza, approntati in fretta nella grande area urbana, sarebbero immancabilmente “saltati” di fronte a una tale, “antropologica pressione”. SETTIMANA PARTICOLARE. Una congiunzione climaticamente quasi diabolica tra cielo e terra, tra improvvise bombe d’acqua e sprazzi di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... drGraziArcazzo : @DanieleBibo Vive a Napoli, pensando essere uno buono , invece abbusca tutt e juorn re criature... - none_f_yr_bsns : @MisterLee1973 Se è quella di Sorbillo è bella solo la faccia. Forse ormai è solo per turisti. Di posti dove mangia… - SegniTempi : Pietre Vive a Napoli, campo internazionale per giovani dal 28 aprile al primo maggio… - FdiTerone : RT @MeMeEsposito: @ScikingFS Mi dica lei come definire una regola scritta che dice: chi vive a Napoli ha meno diritto alla mensa scolastica… - NCN_it : Osimhen: “Napoli vive per il calcio, trasuda calcio, ama noi giocatori e dimostra sempre il suo amore” #Osimhen… -