Napoli, tutto esaurito fino a giugno. Manfredi: Ottimo per la città ma per il Comune più spese e zero ricadute (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il weekend di Pasqua "è stato un grande successo, una presenza che è andata al di là anche delle nostre previsioni. Noi abbiamo il tutto esaurito fino a giugno, quindi oramai è un percorso tracciato. Da ora in poi lavoreremo ancora di più sull'organizzazione dei flussi, abbiamo avuto dei segnali positivi sia sulla gestione dei rifiuti sia sui trasporti, chiaramente c'è ancora da migliorare perché la pressione è molto alta. Poi abbiamo tutto il tema di una regolamentazione delle case vacanze, bed and breakfast, flussi nelle strade, dobbiamo abituarci a un turismo molto alto e anche continuo nel tempo e quindi è necessario un piano di gestione che progressivamente metteremo in campo per migliorare l'accoglienza in città". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano ...

