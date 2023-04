Napoli, tegola Kim: non ci sarà al ritorno con il Milan (Di mercoledì 12 aprile 2023) Brutte notizie per il Napoli. Nel corso del secondo tempo della gara con il Milan, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Brutte notizie per il. Nel corso del secondo tempo della gara con il, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaDColella : RT @MilanPress_it: Tegola #Simeone per il #Napoli, #Osimhen non ce la fa. Il report dell'allenamento dei partenopei #MilanPress https://t.c… - MilanPress_it : Tegola #Simeone per il #Napoli, #Osimhen non ce la fa. Il report dell'allenamento dei partenopei #MilanPress - CalcioPillole : Tegola in casa #Napoli in vista della sfida di domani in #UCL contro il #Milan: le ultime sulla rifinitura dei part… - NapoliFCNews : Atalanta, tegola per Gasperini: rischia di saltare il Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN - NapoliAddict : Spalletti gelato: tegola Meret, azzurri di sasso #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | NapoliCalcioLive -