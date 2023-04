Napoli, Simeone out per venti giorni. Salterà quattro partite (CorSport) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Niente Champions, per Giovanni Simeone, né all’andata dei quarti, stasera, né al ritorno. L’attaccante argentino del Napoli ha rimediato una distrazione di primo grado del bicipite femorale. Dovrà restare fuori una ventina di giorni, scrive il Corriere dello Sport. Salterà quattro partite. Probabilmente lo vedremo in campo di nuovo per Napoli-Salernitana del 29 aprile. Ma se non dovesse farcela, tornerà in campo a Udine, il 3 maggio. Molto dipenderà anche dalle sue capacità di recupero. Il quotidiano sportivo scrive: “La diagnosi: distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. E ciò significa che dovrà stare fuori più o meno una ventina di giorni. Forse qualcosa in meno, ma come sempre dipende tutto dalla ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Niente Champions, per Giovanni, né all’andata dei quarti, stasera, né al ritorno. L’attaccante argentino delha rimediato una distrazione di primo grado del bicipite femorale. Dovrà restare fuori unana di, scrive il Corriere dello Sport.. Probabilmente lo vedremo in campo di nuovo per-Salernitana del 29 aprile. Ma se non dovesse farcela, tornerà in campo a Udine, il 3 maggio. Molto dipenderà anche dalle sue capacità di recupero. Il quotidiano sportivo scrive: “La diagnosi: distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. E ciò significa che dovrà stare fuori più o meno unana di. Forse qualcosa in meno, ma come sempre dipende tutto dalla ...

