Napoli, si muove la Procura sul caso Osimhen: Guardia di Finanza nella sede della Turris (Di mercoledì 12 aprile 2023) La Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Napoli, ha svolto una perquisizione nella sede della Turris, la squadra di Torre del Greco. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Nel corso dell’operazione, le Fiamme Gialle hanno acquisito i contratti di acquisto e di cessione del calciatore Claudio Manzi. Il difensore, attualmente all’Entella, rientrò nell’operazione di acquisizione del Napoli del centravanti Victor Osimhen dal Lille, insieme agli altri giovani Luigi Liguori, Ciro Palmieri e al portiere Orestis Karnezis, già professionista. Come ricorda la Gazzetta, Manzi fu valutato 4 milioni, ma in Francia non è mai andato: contratti firmati a Castel Volturno, sede del ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ladi, su mandatodi, ha svolto una perquisizione, la squadra di Torre del Greco. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Nel corso dell’operazione, le Fiamme Gialle hanno acquisito i contratti di acquisto e di cessione del calciatore Claudio Manzi. Il difensore, attualmente all’Entella, rientrò nell’operazione di acquisizione deldel centravanti Victordal Lille, insieme agli altri giovani Luigi Liguori, Ciro Palmieri e al portiere Orestis Karnezis, già professionista. Come ricorda la Gazzetta, Manzi fu valutato 4 milioni, ma in Francia non è mai andato: contratti firmati a Castel Volturno,del ...

