Napoli senza testa, vince il Milan in formato Champions League (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Milan vince la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League con il risultato di 1-0. Brahim Diaz con la sua invenzione e Ismael Bennacer con il gol confezionano la vittoria Milanista a San Siro. PRIMO ROUND – Anche la Milano rossonera esulta, il Derby di Champions League è più vicino. Il Milan vince con il risultato di 1-0 la gara d’andata dei quarti di finale contro il Napoli. Nonostante una prima mezz’ora di totale dominio partenopeo la squadra di Stefano Pioli rimane in vita e sfrutta la prima ghiotta occasione. Brahim Diaz inventa superando a centrocampo sia Stanislav Lobotka che Mario Rui, poi passa a Rafael Leao che mette in mezzo trovando Ismeal Bennacer. L’algerino con il sinistro ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Illa gara d’andata dei quarti di finale dicon il risultato di 1-0. Brahim Diaz con la sua invenzione e Ismael Bennacer con il gol confezionano la vittoriaista a San Siro. PRIMO ROUND – Anche lao rossonera esulta, il Derby diè più vicino. Ilcon il risultato di 1-0 la gara d’andata dei quarti di finale contro il. Nonostante una prima mezz’ora di totale dominio partenopeo la squadra di Stefano Pioli rimane in vita e sfrutta la prima ghiotta occasione. Brahim Diaz inventa superando a centrocampo sia Stanislav Lobotka che Mario Rui, poi passa a Rafael Leao che mette in mezzo trovando Ismeal Bennacer. L’algerino con il sinistro ...

