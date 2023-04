Napoli senza Osimhen contro il Milan Come sta l’attaccante? Si cerca il recupero per il ritorno

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Victornon ci sarà questa sera nel match di andata tra, sfida valida per i quarti di finale di Champions League. Dopo aver nutrito un po’ di speranze nel corso degli ultimi giorni, alla fine Luciano Spalletti ha dovuto arrendersi all’evidenza, rinunciando al nigeriano per la sfida di questa sera a San Siro. Il capocannoniere del campionato di Serie A è stato in enorme dubbio sin daldalla trasferta delle nazionali a causa di una piccola lesione all’adduttore che lo ha tenuto fuori sia nella partita di campionato con i rossoneri cheil Lecce. Il calciatore si è allenato a parte e aveva regalato qualche tenue speranza, allenandosi da solo il giorno di Pasquatestimoniato anche da una sua storia su Instagram, ma alla fine si è preferito non ...

...dele che si appresta a goderne i frutti con una lunga festa. E la Champions League Quanto accadrà da questa sera in avanti, dopo che l'urna di Nyon ha disegnato una metà tabellonele ...Notizie Calcio- Il quotidiano francese L'Equipe celebra il gioco deldi Luciano Spalletti: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... stasera Milan -è un bene per il calcio italiano. Ci siamo meritati di giocare l'Europa ... L'importante è che abbia fatto qualche allenamento con la squadrafermarsi. Se dovessimo averlo ...

Napoli senza Osimhen e col dubbio Raspadori: le scelte di Spalletti per la sfida contro il Milan Calciomercato.com

Siamo arrivati al grande giorno di Milan-Napoli, match valevole come andata dei quarti di finale della Champions League 2022-2023. La super-sfida tutta in salsa italiana prenderà il via alle ore 21.00 ...Spalletti con grande teatralità s'è alzato in piedi in conferenza per rendere omaggio al collega, consapevole che probabilmente non c'erano particolari strategie dietro quei complimenti al suo Napoli: ...