Napoli, senti De Laurentiis: “Ecco la serie tv” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Telegraaf ha intervistato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro non ha risparmiato gli elogi per la sua squadra, che proprio stasera si troverà ad affrontare il Milan di Pioli nella gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Napoli, le parole di De Laurentiis «Quando abbiamo comprato il Napoli nel 2004, il club era sull’orlo della bancarotta. Non c’era niente. Nessun buon giocatore, nessuna struttura, niente. Abbiamo costruito una nuova realtà da quel punto zero» «Abbiamo pensato di realizzare una serie tv sull’argomento, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo scudetto, lo scudetto italiano. Ma vinciamo prima quello» «Dopo il grande Maradona (campione d’Italia nel 1987 e nel 1990) il ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Telegraaf ha intervistato il presidente delAurelio De. Il patron azzurro non ha risparmiato gli elogi per la sua squadra, che proprio stasera si troverà ad affrontare il Milan di Pioli nella gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League., le parole di De«Quando abbiamo comprato ilnel 2004, il club era sull’orlo della bancarotta. Non c’era niente. Nessun buon giocatore, nessuna struttura, niente. Abbiamo costruito una nuova realtà da quel punto zero» «Abbiamo pensato di realizzare unatv sull’argomento, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo scudetto, lo scudetto italiano. Ma vinciamo prima quello» «Dopo il grande Maradona (campione d’Italia nel 1987 e nel 1990) il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marioliniricca1 : Listen, listen, lo senti? È proprio un vulcano che sta eruttando, su una bellissima città! Io non ho parlato di qua… - giuleg : @angelo_forgione Poi senti il marito suggerire alla moglie: 'fatti dare l'acqua, è gratis'!. 'turisti' a Napoli - Macchessegrullo : @mosci68 No ma ogni tanto c'ha da uscire per espletare bisogni fisici ?? (senti, ma nell'eventualità, ci saresti a Napoli?) - ReErthu : @acmilan @sscnapoli @ChampionsLeague mister Spalletti mister Pioli senti questa le cinque giornate di Milano le qua… - UnicoMeridiano : @1926_cri è perchè il Napoli potenzialmente può vincere la Champions e dentro di te lo senti -