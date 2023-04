Napoli, prosegue l’inchiesta sull’affare Osimhen: perquisita la sede della Turris (Di mercoledì 12 aprile 2023) Quando mancano poche ore al fischio d’inizio oggi 12 aprile allo stadio Meazza nella delicata sfida tra Milan e Napoli per il primo quarto di finale di Champions League, la procura prosegue l’inchiesta sul caso plusvalenze relativa all’acquisto da parte della squadra partenopea di Victor Osimhen dal club francese del Lille. Il mandato alla Guardia di Finanza riguarda un ordine di perquisizione nella sede della Turris, formazione di Torre del Greco attualmente in Serie C. Osimhen @livephotosport L’obiettivo è l’acquisizione dei contratti di acquisto e cessione di Claudio Manzi, difensore attualmente in forza alla Virtus Entella rientrato insieme ad altri tre giocatori del Napoli, Luigi Liguori, Ciro Palmieri e al ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Quando mancano poche ore al fischio d’inizio oggi 12 aprile allo stadio Meazza nella delicata sfida tra Milan eper il primo quarto di finale di Champions League, la procurasul caso plusvalenze relativa all’acquisto da partesquadra partenopea di Victordal club francese del Lille. Il mandato alla Guardia di Finanza riguarda un ordine di perquisizione nella, formazione di Torre del Greco attualmente in Serie C.@livephotosport L’obiettivo è l’acquisizione dei contratti di acquisto e cessione di Claudio Manzi, difensore attualmente in forza alla Virtus Entella rientrato insieme ad altri tre giocatori del, Luigi Liguori, Ciro Palmieri e al ...

