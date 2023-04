Napoli, Osimhen out contro il Milan: la reazione del giocatore alla notizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera il primo round di Milan-Napoli, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Spalletti rinuncerà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera il primo round di, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Spalletti rinuncerà...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Quando inizierà il processo per questa evidente truffa e falsa plusvalenza? #Osimhen #Napoli - DiMarzio : #Napoli, le parole di #Osimhen sulla possibilità di vincere lo Scudetto - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - FabioAcanfora : @CampiMinati Sono stati velocissimi, però #plusvalenze #Juventus #Napoli #Osimhen - GBestlap : RT @Massimi67339505: Bliz in casa #turris per le plusvalenze 'fittizie' sul caso #Osimhen .. Il #Napoli mise a bilancio per #manzi 4M..… -