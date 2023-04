Napoli, neanche Raspadori al top: i piani di Spalletti per l’attacco (Di mercoledì 12 aprile 2023) Che si stesse andando incontro ad un mese di aprile senza un attimo di respiro lo si sapeva già, tuttavia affrontarlo di fatto senza nessun centravanti di ruolo disponibile è una novità che nessuno poteva credere realizzabile: il Napoli di Spalletti sarà costretto ad affrontare i quarti d’andata di Champions League, in programma questa sera, mercoledì 12 aprile, a San Siro contro il Milan, senza Osimhen e il suo vice Simeone, entrambi infortunati. Il bomber nigeriano è infatti alle prese con una lesione distrattiva dell’adduttore sinistro, mentre il Cholito ha rimediato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Se per il primo filtra qualche speranza in vista della gara di ritorno, per rivedere all’opera il secondo serviranno circa una ventina di giorni. Il problema è adesso che neppure Raspadori è al top: ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Che si stesse andando incontro ad un mese di aprile senza un attimo di respiro lo si sapeva già, tuttavia affrontarlo di fatto senza nessun centravanti di ruolo disponibile è una novità che nessuno poteva credere realizzabile: ildisarà costretto ad affrontare i quarti d’andata di Champions League, in programma questa sera, mercoledì 12 aprile, a San Siro contro il Milan, senza Osimhen e il suo vice Simeone, entrambi infortunati. Il bomber nigeriano è infatti alle prese con una lesione distrattiva dell’adduttore sinistro, mentre il Cholito ha rimediato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Se per il primo filtra qualche speranza in vista della gara di ritorno, per rivedere all’opera il secondo serviranno circa una ventina di giorni. Il problema è adesso che neppureè al top: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Roky99760738 : RT @La_gaia_scienza: Calenda va a 'di Martedì' e dice che Renzi non vuole fare il partito unico. Poi dice 'non l'ho sentito'. Vuole fare u… - AlvisiConci : RT @La_gaia_scienza: Calenda va a 'di Martedì' e dice che Renzi non vuole fare il partito unico. Poi dice 'non l'ho sentito'. Vuole fare u… - smalltalkish : RT @La_gaia_scienza: Calenda va a 'di Martedì' e dice che Renzi non vuole fare il partito unico. Poi dice 'non l'ho sentito'. Vuole fare u… - CinziaSimone3 : RT @La_gaia_scienza: Calenda va a 'di Martedì' e dice che Renzi non vuole fare il partito unico. Poi dice 'non l'ho sentito'. Vuole fare u… - Paoletto003 : RT @La_gaia_scienza: Calenda va a 'di Martedì' e dice che Renzi non vuole fare il partito unico. Poi dice 'non l'ho sentito'. Vuole fare u… -