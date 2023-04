Napoli-Milan | quando si gioca il ritorno di Champions League? Data | programma | orari | tv e streaming

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La UEFA, questa settimana (ieri per la precisione), è ripartita con l’intenzione di non volersi più fermare. Il tour de force che porterà sino alla finale di Istanbul il prossimo il 10 giugno 2023 è cominciato. Le prime 4 squadre, ieri, sono già scese in campo. Partiamo subito dalla grande vittoria dell’Inter di Simone Inzaghi, in grado d’imporsi per o-2 sul Benfica di Schmidt al da Luz. Una gara tosta e rognosa, portata a casa però, dai nerazzurri, che hanno iniziato al meglio i quarti di finale. Gara d’ananche per il Manchester City di Guardiola, che all’Etihad ha stravinto per 3-0 contro un Bayern Monaco che non è stato in grado di contrastare gli inglesi. Questa sera invece, mercoledì 12 aprile, sarà il turno del Real Madrid di Ancelotti e del Chelsea in mano al traghettatore Lampard. Inoltre a ...

, Giacomo Raspadori è il grande dubbio di Spalletti per il match di Champions: ecco come può sostituirlo Come scrive il Corriere della Sera, ilnon sa ancora se potrà contare su ...Dove vedere la partitasarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video : per vederla in tv - per gli abbonati o per chi aderirà al periodo di prova gratuito di 30 giorni ...L'assenza del nigeriano è pesante, ma ilpunta sulla forza del gruppo contro il: ecco le parole del tecnico Luciano ...

Ci siamo. Oggi è il grande giorno di Milan-Napoli match valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023. Il tanto atteso derby italiano in salsa europea che vivrà il primo capit ..."La storia del Milan è giocare in Champions: siamo felici, ma non dobbiamo fermarci qua". A dirlo è Stefano Pioli, in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe. (ANSA) ...