Napoli, marea azzurra a San Siro: ecco quanti saranno i tifosi ospiti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mercoledì 12 aprile andrà in scena il derby italiano di Champions League tra Milan e Napoli. Le due compagini, dopo essersi sfidate in campionato si ritrovano sul palcoscenico europeo per un obbiettivo ancora più importante: strappare l'accesso alla semifinale di Champions League. Pioli e Spalletti stanno preparando nel migliore dei modi la sfida che verrà resa ancora più incredibile dal tifo presente sugli spalti. Oltre alla coreografia che stanno preparando i rossoneri, ci saranno tantissimi tifosi del Napoli pronti a sostenere la propria squadra nel quarto d'andata. Napoli, quanti napoletani a Milano! I tifosi partenopei stanno seguendo il magico Napoli in tutte le trasferte. Dopo il duro blocco imposto per gli scontri avvenuti con i ...

