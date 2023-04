Napoli | le pagelle di CM | Anguissa rovina tutto in 5 minuti Di Lorenzo l'ultimo a mollare

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Milan-1-0Meret 5,5: imperfetto sul gol di Bennacer. Vero che la palla schizza veloce, ma avrebbe potuto fare qualcosa in pi&ug...

Il primo round va al Milan, che con il gol di Bennacer batte per la seconda volta in dieci giorni ildopo il 4 - 0 al Maradona in campionato. La squadra di Spalletti soffre ma alla fine sfiora il pareggio con Di Lorenzo ed esce con un risultato che lascia tutto aperto. Al Maradona il 18 aprile ...Ledel. La pagella dell'arbitro . La coreografia di Milan -1 - 0 . Il calendario del Milan tra campionato e Champions League . Il calendario deltra campionato e ...Milan, le

Pagelle Milan-Napoli 1-0: Brahim straordinario. Ai rossoneri il primo round Pianeta Milan

ESPULZIONI: Zambo Anguissa (74'). Le pagelle di Milan-Napoli 1-0 MILAN: Maignan 7; Calabria 6.5, Kjaer 6.5, Tomori 6, Theo Hernandez 7; Tonali 6.5, Krunic 5.5; Brahim 7 (Rebic sv), Bennacer 7.5 ...in cui dà comunque nuove energie e vivacità ed anche in 10 il Napoli ha delle possibilità) Lozano 6 - Inizia bene, come tutta la squadra, mettendo anche palloni interessanti ma poi cala ...