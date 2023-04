Napoli | l’assessore Marciani premia Matteo Polillo e Roberto Sessa | Mare Fuori racconta una città positiva

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 aprile 2023)alla Politiche Giovanili del comune diChiara, insieme al sindaco Gaetano Manfredi, consegna il riconoscimento Next Gen Na all’attorePaolillo ed al produttoreper l’impegno profuso nella realizzazione della serie Tv. La consegna del riconoscimento, assieme ad un’intervista inedita, sara’ trasmessa venerdi’ 14 Aprile 2023, sui canali social dell’Assessorato, di Next Generation (NA) e sui media partner in una puntata speciale di Next Generation.Dato l’impegno profuso nella realizzazione della serieche contribuisce a diffondere valori positivi legati ai giovani, Chiara, assessore alle Politiche Giovanili, con il sindaco di ...