Napoli | Kim e Anguissa saltano il ritorno col Milan

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilperde la prima delle due partita di Champions contro il, ma per ildovà fare a meno di Kim eIlperde la prima delle due partita di Champions contro il, ma per ildovà fare a meno di Kim e. Il coreano è stato ammonito ed era diffidato, mentre il centrocampista ha ricevuto due gialli nel giro di pochi minuti lasciando i suoi in dieci. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Nulla è perduto per il #Napoli soprattutto se al Maradona ci sarà #Osimhen. Gli azzurri meritavano il pareggio, sfi… - capuanogio : Tutto aperto per il ritorno di #NapoliMilan, però: 1 - il #Napoli conferma di soffrire il #Milan; 2 - #Maignan f… - anperillo : ??? La vittoria contro il #Lecce serviva per scacciare fantasmi e scorie dopo lo scivolone contro il #Milan. #Napoli… - Scugnizzella91 : Martedì, sperando di avere VICTOR visto che ci mancheranno anche Anguissa e Kim, devono provare a mettercela tutt… - iamquaglia : #MilanNapoli 1-0 Napoli da primi 20' top (Kvara), poi troppo nervosismo (ritorno senza Kim, Anguissa, rebus Osimhe… -

Unsull'orlo di una crisi di nervi, dove tra gli ammoniti figura anche. Era diffidato, seconda pessima notizia per Spalletti in vista del ritorno. Gli ultimi brividi però sono stati per il ...Il, nonostante qualche buona occasione, paga l'assenza di Osimhen . Martedì 18 aprile la gara di ritorno al Maradona senza Anguissa , espulso per doppio giallo, e. Il coreano è stato ...Ilsi innervosisce e tra il 74' e il 78' arrivano due tegole per Spalletti: Anguissa, già ... lasciando in dieci i suoi;, diffidato, prende il cartellino per proteste e neanche lui sarà a ...

A decidere la partita è Bennacer sul finale di primo tempo, al termine di un avvio di contesa che sembrava favorire un Napoli che perde però Anguissa e Kim per squalifica in vista del ritorno. Dopo ...Zambo Anguissa e Kim Min-Jae salteranno la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Al Maradona non ci saranno né il centrocampista, espulso per doppia ammonizione (due gialli in ...