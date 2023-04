Napoli, Kim ammonito, salterà il ritorno di Champions contro il Milan (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al minuto 80 dell’andata del quarto di finale di Champions League contro il Milan è stato ammonito Kim Min-jae, difensore del Napoli, quindi salterà la sfida di ritorno al Diego Armando Maradona di Napoli. Il coreano sia aggiunge all’assenza di Anguissa che è stato espulso nella stessa partita pochi minuti prima. L'articolo proviene da Footballnews24.it. Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al minuto 80 dell’andata del quarto di finale diLeagueilè statoKim Min-jae, difensore del, quindila sfida dial Diego Armando Maradona di. Il coreano sia aggiunge all’assenza di Anguissa che è stato espulso nella stessa partita pochi minuti prima. L'articolo proviene da Footballnews24.it.

