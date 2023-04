Napoli | infortunio Giovanni Simeone | non è grave

(Di mercoledì 12 aprile 2023), attaccante del, in prestito dal Verona, ha subito una Lecce e adesso i tifosi si chiedono quando potrà tornare in campo. Fortunatamente, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, la situazione non è. Le condizioni fisiche di“E allora, diagnosi ufficiale: il problema muscolare alla coscia destra L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigialborino : RT @D_IP17: Pagelle Milan-Napoli 5-2: Meret 1 Di Lorenzo 3 Amir 1 (vattene) Kim 2 (peccato per l'infortunio) Olivera 5.5 (ottimo assist) L… - sierolone : RT @D_IP17: Pagelle Milan-Napoli 5-2: Meret 1 Di Lorenzo 3 Amir 1 (vattene) Kim 2 (peccato per l'infortunio) Olivera 5.5 (ottimo assist) L… - stregone1978 : RT @D_IP17: Pagelle Milan-Napoli 5-2: Meret 1 Di Lorenzo 3 Amir 1 (vattene) Kim 2 (peccato per l'infortunio) Olivera 5.5 (ottimo assist) L… - TuttoSalerno : Napoli, Simeone potrebbe rientrare dall'infortunio per la gara con la Salernitana - sportli26181512 : Napoli, Osimhen out e Raspadori non al meglio. CorSera: 'Il piano B di Spalletti': Il Napoli arriva all'andata dei… -

Assente Osimhen peril georgiano delha il compito di segnare anche per lui: la difesa del Verona é avvertita. Al suo fianco suggeriamo Milinkovic - Savic : é tornato ai suoi ...Commenta per primo Questa sera il primo round di Milan -, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Spalletti rinuncerà al ...oramai due settimane fa causa. ...Come sta ilIldi Luciano Spalletti si è prontamente rialzato in campionato, dopo la ... La sfida del Via del Mare ha "regalato" un altroal tecnico degli azzurri che questa ...

Osimhen salta Milan-Napoli: infortunio recuperato, ma non ce la fa. Chi gioca al suo posto Corriere della Sera

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, in prestito dal Verona, ha subito un infortunio a Lecce e adesso i tifosi si chiedono quando potrà tornare in campo. Fortunatamente, stando a quanto scrive il ...ha fatto il punto sulla formazione del Napoli che schiererà Luciano Spalletti contro il Milan allo Stadio Meazza, tenendo conto dell'improvvisa emergenza in attacco con gli infortuni di Osimhen e ...