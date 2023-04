Napoli in partenza per San Siro: i tifosi azzurri a Milano caricano la squadra (VIDEO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera il Napoli scenderà in campo contro il Milan, nel primo atto della doppia sfida valevole l’accesso alle semifinali di Champions League. Questo match è senza alcun dubbio il più importante della storia recente del club, e i tifosi partenopei lo sanno perfettamente. Gli azzurri, infatti, non hanno mai giocato un quarto di finale in questa competizione e – vedendo i grandi risultati ottenuti fino ad ora in campionato – le aspettative di andare avanti sono alte. Proprio pochi minuti fa, la squadra allenata da Spalletti si sta dirigendo verso San Siro e la reazione dei tifosi è davvero impressionante. tifosi Napoli tifosi impazziti per l’arrivo del Napoli: la folla è impressionante! I ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Questa sera ilscenderà in campo contro il Milan, nel primo atto della doppia sfida valevole l’accesso alle semifinali di Champions League. Questo match è senza alcun dubbio il più importante della storia recente del club, e ipartenopei lo sanno perfettamente. Gli, infatti, non hanno mai giocato un quarto di finale in questa competizione e – vedendo i grandi risultati ottenuti fino ad ora in campionato – le aspettative di andare avanti sono alte. Proprio pochi minuti fa, laallenata da Spalletti si sta dirigendo verso Sane la reazione deiè davvero impressionante.impazziti per l’arrivo del: la folla è impressionante! I ...

