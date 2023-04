Napoli, i gol più belli della Champions 2022-23 (VIDEO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fin qui il cammino del Napoli in Champions League è stato straordinario: 20 gol segnati nelle 6 partite del girone, 5 gol all’Eintracht Francoforte. Stasera l’andata dei quarti di finale contro il Milan. Tuttavia, il Napoli è sicuramente una squadra da temere e da non sottovalutare, soprattutto per i numerosi gol messi a segno nelle partite precedenti. Tra questi, ricordiamo: il primo gol del Cholito Simeone in Champions arriva con un cross rasoterra di Kvaratskhelia, dopo che il georgiano aveva messo ko con una finta il difensore del Liverpool Gomez. Con un’azione tutta di prima arriva anche il primo gol di Giacomo Raspadori, protagonista delle prime partite della competizione, che mette a terra il portiere dei Rangers; con un destro all’angolino e un passaggio perfetto di Anguissa, l’ex Sassuolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fin qui il cammino delinLeague è stato straordinario: 20 gol segnati nelle 6 partite del girone, 5 gol all’Eintracht Francoforte. Stasera l’andata dei quarti di finale contro il Milan. Tuttavia, ilè sicuramente una squadra da temere e da non sottovalutare, soprattutto per i numerosi gol messi a segno nelle partite precedenti. Tra questi, ricordiamo: il primo gol del Cholito Simeone inarriva con un cross rasoterra di Kvaratskhelia, dopo che il georgiano aveva messo ko con una finta il difensore del Liverpool Gomez. Con un’azione tutta di prima arriva anche il primo gol di Giacomo Raspadori, protagonista delle prime partitecompetizione, che mette a terra il portiere dei Rangers; con un destro all’angolino e un passaggio perfetto di Anguissa, l’ex Sassuolo ...

