Napoli, Giuntoli: «Non ci aspettavamo di essere competitivi fino a questo punto» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Prima prima della sfida contro il Milan in Champions Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Prime prima della sfida contro il Milan in Champions. Le sue dichiarazioni: «Siamo molto emozionati, questi ragazzi ci hanno dato prova di superare grandi prove, siamo fiduciosi. De Laurentiis ha fatto un lavoro straordinario in questi anni, ha grande merito e io gli devo molto. Mi ha permesso di conoscere grande calcio e lavorare. Ci aspettavamo un Napoli forte, contavamo di essere molto competitivi. fino a questo punto però forse no…Mercato? Mi sembra prematuro, pensiamo solo a stasera perché vogliamo continuare a fare la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato a Prima prima della sfida contro il Milan in Champions Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato a Prime prima della sfida contro il Milan in Champions. Le sue dichiarazioni: «Siamo molto emozionati, questi ragazzi ci hanno dato prova di superare grandi prove, siamo fiduciosi. De Laurentiis ha fatto un lavoro straordinario in questi anni, ha grande merito e io gli devo molto. Mi ha permesso di conoscere grande calcio e lavorare. Ciunforte, contavamo dimoltoperò forse no…Mercato? Mi sembra prematuro, pensiamo solo a stasera perché vogliamo continuare a fare la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanNewsit : Napoli, Giuntoli a Sky: 'Raspadori non è al 100%, per questo partirà dalla panchina. Oggi partita delicata e diffic… - MilanPress_it : Così #Giuntoli nel pre di #MilanNapoli #MilanPress - DAZN_IT : Il segreto del Napoli di Spalletti? L'effetto sorpresa???? #Giuntoli #MilanNapoli #DAZN - Spazio_Napoli : Giuntoli: “Non parlo di calciomercato! C’è una cosa che non ci aspettavamo neanche noi ad inizio anno”… - albert_Napoli : Buona serata a tutti azzurrissimi sempre forza napoli ?? #ChampionsLeague #MilanNapoli #fns El pocho Lavezzi unico… -