Oltre a Osimhen, il grande assente di Milan -sarà Giovanni Simeone. L'attaccante di Spalletti si è infortunato contro il Lecce e ha rimediato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. Un problema fisico che lo ...(Il, ndr) é una squadra di altissimo livello, quella che ha fatto più gol in Champions, che ... I nvece di portarlo a Milano e rischiare di farsiin maniera profonda abbiamo fatto delle ...Giovanni Simeone , attaccante del, tramite il proprio account Instagram, ha dichiarato: "Fa tantosaltare questa partita... Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti!! Oggi sarò un tifoso napoletano ...

"Napoli, fa male non esserci", post da brividi di Simeone Corriere dello Sport

Milan-Napoli, formazioni ufficiali: Pioli conferma l'11 dello 0-4. Spalletti senza il centravanti Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League: ...Simeone out per Milan-Napoli, non ci sarà nemmeno Osimhen. Oggi sarò un tifoso napoletano in più, con grande fiducia nella squadra mentre lavoro sodo per ritornare presto! Un attacco inedito con ...