Napoli, diretta Spalletti: le interviste e la conferenza stampa LIVE (Di mercoledì 12 aprile 2023) Napoli - Nulla è perduto, ma Luciano Spalletti deve leccarsi le ferite per la sconfitta del suo Napoli per 1 - 0 contro il Napoli, a San Siro, nell'andata dei quarti di finale della Champions League. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 aprile 2023)- Nulla è perduto, ma Lucianodeve leccarsi le ferite per la sconfitta del suoper 1 - 0 contro il, a San Siro, nell'andata dei quarti di finale della Champions League. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - ItalianAirForce : Domani, alle ore 11:00, il giuramento del corso Drago VI dell'#AccademiaAeronautica che quest’anno, per il Centena… - salvione : Napoli, diretta Spalletti: le interviste e la conferenza stampa LIVE - Maurizi28297001 : Hanno tentato di buttarci fuori già stasera, ma non ci sono riusciti, Napoli superiore anche se Kim&Anguissa non ci… - sportli26181512 : #Napoli, diretta #Spalletti: le interviste e la conferenza stampa LIVE: Commenti esclusivi, dichiarazioni, cronaca… -