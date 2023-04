Napoli, De Laurentiis punge: “scudetto dopo 33 anni? Adesso è uscito tutto a galla…” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il Napoli è chiamato da un rush finale scoppiettante, la squadra di Luciano Spalletti è in corsa per obiettivi importanti tra campionato e Champions League. In Serie A è vicinissima la vittoria dello scudetto, in Europa è altissima l’attesa per il doppio scontro nel derby italiano contro il Milan. Il Napoli si prepara a raccontare il sogno scudetto in una serie tv, in più il presidente De Laurentiis continua a pungere. “Siamo l’unico club italiano a giocare in Europa da quattordici anni, la Juventus si ferma a tredici. Abbiamo pensato di realizzare una serie tv, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo scudetto. Ma prima lo dobbiamo vincere”. Sono le parole del patron azzurro a De Telegraaf: “quando siamo arrivati in ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilè chiamato da un rush finale scoppiettante, la squadra di Luciano Spalletti è in corsa per obiettivi importanti tra campionato e Champions League. In Serie A è vicinissima la vittoria dello, in Europa è altissima l’attesa per il doppio scontro nel derby italiano contro il Milan. Ilsi prepara a raccontare il sognoin una serie tv, in più il presidente Decontinua are. “Siamo l’unico club italiano a giocare in Europa da quattordici, la Juventus si ferma a tredici. Abbiamo pensato di realizzare una serie tv, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo. Ma prima lo dobbiamo vincere”. Sono le parole del patron azzurro a De Telegraaf: “quando siamo arrivati in ...

