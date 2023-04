Napoli, De Laurentiis: “Prima del mio arrivo, non c’era nulla” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mercoledì 12 aprile, alle ore 21.00, l’intera attenzione del popolo napoletano sarà rivolta presumibilmente al match di Champions League che vedrà il Napoli sfidare il Milan a San Siro, nel primo atto del quarto di finale tutto italiano. In occasione del match, ai microfoni del quotidiano olandese Teelegraf, ha parlato il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis – @Twitter Il numero 1 del Napoli, al comando della società a partire dal 2004, può vantare in bacheca 3 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, ma, la stagione corrente, potrebbe essere ritenuta la miglior stagione di sempre del club campano dai tempi de 2 Scudetti con Diego Armando Maradona in campo. De Laurentiis e Marino al Napoli* Sui risultati raggiunti e sull’effetto che il ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Mercoledì 12 aprile, alle ore 21.00, l’intera attenzione del popolo napoletano sarà rivolta presumibilmente al match di Champions League che vedrà ilsfidare il Milan a San Siro, nel primo atto del quarto di finale tutto italiano. In occasione del match, ai microfoni del quotidiano olandese Teelegraf, ha parlato il presidente del club partenopeo Aurelio De. Aurelio De– @Twitter Il numero 1 del, al comando della società a partire dal 2004, può vantare in bacheca 3 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, ma, la stagione corrente, potrebbe essere ritenuta la miglior stagione di sempre del club campano dai tempi de 2 Scudetti con Diego Armando Maradona in campo. Dee Marino al* Sui risultati raggiunti e sull’effetto che il ...

