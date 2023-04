Napoli, De Laurentiis: “Pensiamo di realizzare una serie tv sullo Scudetto con CBS” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso di un’intervista concessa al De Telegraaf, ha dichiarato di essere pronto a realizzare una serie tv sulla vittoria dello Scudetto del club campano, che appare ormai imminente: “Dopo Maradona e la caduta fino al fallimento, abbiamo tirato fuori il club dalla depressione. Siamo l’unico club italiano a giocare in Europa da quattordici anni, la Juventus si ferma a tredici. Abbiamo pensato di realizzare una serie tv, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo Scudetto. Ma prima lo dobbiamo vincere. Il fatto che il Napoli non vinca lo Scudetto da tanti anni non è dovuto solo al Napoli stesso, ma anche ad altri fattori ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il presidente del, Aurelio De, nel corso di un’intervista concessa al De Telegraaf, ha dichiarato di essere pronto aunatv sulla vittoria dellodel club campano, che appare ormai imminente: “Dopo Maradona e la caduta fino al fallimento, abbiamo tirato fuori il club dalla depressione. Siamo l’unico club italiano a giocare in Europa da quattordici anni, la Juventus si ferma a tredici. Abbiamo pensato diunatv, con la CBS negli Stati Uniti. O per fare qualcosa legato a questo terzo. Ma prima lo dobbiamo vincere. Il fatto che ilnon vinca loda tanti anni non è dovuto solo alstesso, ma anche ad altri fattori ...

