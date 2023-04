Napoli, De Laurentiis: 'Lo Scudetto sarà il riscatto contro il Nord Italia' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis non smette di stupire. Intervistato dal De Telegraaf, l’attuale patron del Napoli ha analizzato vari temi, tra cui... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Aurelio Denon smette di stupire. Intervistato dal De Telegraaf, l’attuale patron delha analizzato vari temi, tra cui...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Pensiamo di realizzare una serie tv sullo Scudetto con CBS' - FulvioPaglia : Gli ultras del Napoli contestano De Laurentiis non da oggi, per i costi dei biglietti, per i divieti allo stadio, p… - sscnapoli : Il Napoli precisa che le dichiarazioni del Presidente De Laurentiis in relazione alla presunta acquisizione di Sky,… - sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis: 'Lo Scudetto sarà il riscatto contro il Nord Italia': Aurelio De Laurentiis non smette di st… - cmdotcom : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Lo Scudetto sarà il riscatto contro il Nord Italia' -