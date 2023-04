Napoli accolto tra i fischi di San Siro: “Voi siete come la Juve!” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Alle 21:00 avrà inizio Milan-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei dovranno mostrare una reazione, per cercare di passare questo turno dall’importanza vitale. Stefano Pioli contro il Napoli ritroverà quasi tutti i suoi giocatori con l’unico escluso Zlatan Ibrahimovic, infortunato ma ciononostante fuori dalla lista Champions. Luciano Spalletti, invece, dovrà fare a meno ancora di Victor Osimhen, come annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri. Oltre a lui, anche Giovanni Simeone sarà assente, a causa dell’infortunio rimediato contro il Lecce. All’ingresso dei giocatori in campo, i tifosi rossoneri hanno fatto partire cori del tutto offensivi. Tifosi rossoneri senza freno: “siete come la ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Alle 21:00 avrà inizio Milan-, gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Dopo il 4 a 0 al Maradona, i partenopei dovranno mostrare una reazione, per cercare di passare questo turno dall’importanza vitale. Stefano Pioli contro ilritroverà quasi tutti i suoi giocatori con l’unico escluso Zlatan Ibrahimovic, infortunato ma ciononostante fuori dalla lista Champions. Luciano Spalletti, invece, dovrà fare a meno ancora di Victor Osimhen,annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri. Oltre a lui, anche Giovanni Simeone sarà assente, a causa dell’infortunio rimediato contro il Lecce. All’ingresso dei giocatori in campo, i tifosi rossoneri hanno fatto partire cori del tutto offensivi. Tifosi rossoneri senza freno: “la ...

