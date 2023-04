NAMIDA | Venerdì 14 Aprile esce in radio il nuovo singolo “FIGLI DEI FUORI”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dal 142023 sarà in rotazionefonica “DEI” (Matilde Dischi), ildella cantautrice punk rockdisponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 31 marzo. “DEI” è un semplice richiamo al passato che sa di speranza. Molti sono i riferimenti agli Anni ’70, un periodo di grandi rivoluzioni sociali portate avanti da giovani che vivevano una realtà scomoda. È vero che oggi ci sono molti privilegi, ma ciò che manca è la fiducia verso il futuro. Il consiglio è quello di mettere in stand-by per un attimo un presente ingombrante e provare anche solo per un secondo a godersi un po’ d’aria fresca immaginandosi liberi e innamorati della vita. Il pezzo è stato scritto da Claudia ...