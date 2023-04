Nail art, con la bella stagione tornano prepotenti le unghie fluo: a chi stanno bene (Di mercoledì 12 aprile 2023) Qual è la tendenza in fatto di mail art per la prossima primavera/estate? La moda parla chiaro: le unghie fluo sono tornate! Le mani sono ormai diventate di fondamentale importanza. Centrali nel look di una persona, queste dicono molto sulla cura e lo stile di chi le porta. Ecco perché è importantissimo avere le mani sempre curate con manicure e smalto. Per la prossima stagione la tendenza è una e una sola, guardate. A chi stanno bene le unghie fluo? – (grantennistoscana.it)Mani e piedi abbinati sono ormai un biglietto da visita vero e proprio. Se è vero che la cura è nei dettagli, le unghie smaltate, curate e pulite sono di fondamentale importanza. Lunghe o corte, squadrate o a mandorla, ogni donna sceglie la forma che più si adatta sia al gusto che ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 12 aprile 2023) Qual è la tendenza in fatto di mail art per la prossima primavera/estate? La moda parla chiaro: lesono tornate! Le mani sono ormai diventate di fondamentale importanza. Centrali nel look di una persona, queste dicono molto sulla cura e lo stile di chi le porta. Ecco perché è importantissimo avere le mani sempre curate con manicure e smalto. Per la prossimala tendenza è una e una sola, guardate. A chile? – (grantennistoscana.it)Mani e piedi abbinati sono ormai un biglietto da visita vero e proprio. Se è vero che la cura è nei dettagli, lesmaltate, curate e pulite sono di fondamentale importanza. Lunghe o corte, squadrate o a mandorla, ogni donna sceglie la forma che più si adatta sia al gusto che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShoppingAlertIT : 200pcs Smart Glue Cups Lash Colla Holder Colla Ring Cups Volume Lashes Fan Cup Ciglia a cuore Monouso Lash Ring Cup… - zazoomblog : Mani all’avanguardia con le ultime textures di tendenza: prova queste nail art e stupisci in primavera - #all’avang… - ShoppingAlertIT : 100 Pezzi Porta Colla per Extension Ciglia, Porta Plastica per Tatuaggi, Tazza Porta di Inchiostro per Nail Art… - ShoppingAlertIT : 100 Pezzi Micro Spazzole Bacchette Micro Applicatori a Pennello, Monouso Ciglia Microbrush per Extension Ciglia Rim… - ShoppingAlertIT : 100 Pezzi Rosa Plastica Colla Anello Nail Art Titolari Estensione Ciglia Pigmento Coppa Anello Titolare Microbladin… -