Myanmar | la giunta militare bombarda un villaggio | oltre 100 morti | anche donne e bambini

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Inuna terribile strage causata dalla, che ha ucciso circa 100 persone neldi Pazigyi, nella regione di Sagaing. Centinaia di persone si erano radunate per l'apertura ...

Inuna terribile strage causata dallamilitare, che ha ucciso circa 100 persone nel villaggio di Pazigyi, nella regione di Sagaing. Centinaia di persone si erano radunate per l'apertura di ...... motociclette carbonizzate: sono drammatiche le immagini che arrivano dal, dove ieri almeno ... L'attacco è stato confermato dallamilitare al potere: il suo portavoce, Zaw Min Tun, ha ...Il portavoce dellamilitare, il generale Zaw Min Tun, ha confermato alla televisione di ... stanno conducendo una campagna armata contro i militari in varie parti del. Nello specifico, ...

Myanmar, villaggio bombardato dalla giunta militare: almeno 100 morti Sky Tg24

Sale ad almeno 100 il bilancio delle vittime del raid aereo condotto ieri dalla giunta militare in Myanmar. Alcuni aeromobili dell'aeronautica militare nazionale hanno attaccato, intorno alle ore 7:00 ...Dopo la condanna internazionale e dell'ONU in particolare, la giunta al potere in Myanmar (l'ex Birmania) ha ammesso e giustificato un attacco aereo compiuto martedì contro il villaggio di Pazigyi nel ...