Musk avrebbe comprato 10 000 GPU per dare un’Intelligenza Artificiale a Twitter

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Forse serviranno per sviluppare un modello linguistico, come quello usato da ChatGPT, ma ancora non è chiaro come verrà implementato all’interno del social....

Dopo essersi esposto pubblicamente per invocare uno stop allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, lo stesso Elon, attraverso Twitter ,acquistato circa 10.000 GPU con l'obiettivo di mettere in campo un progetto inedito legato all'ambito dell' IA generativa . È quanto riporta la redazione di ...... quandoaveva registrato nel Delaware tre aziende, X Holdings I, II e III, per occuparsi dell'acquisizione di Twitter. Nello specifico, X Holdings Ifatto da casa madre, X Holdings II si ..., però,detto che il potenziale di X potrebbe permettere alla società di arrivare a una valutazione di 250 miliardi di dollari . Un fatto correlato Sebbene fosse impegnato nella ...

Secondo Business Insider, Elon Musk avrebbe acquistato 10.000 GPU per avviare un progetto che riguarda l'AI generativa. Al momento non si sa molto di più, se non che negli scorsi mesi sono stati assun ...Nel futuro di Twitter potrebbe trovar posto un progetto legato all'IA generativa: la società di Elon Musk avrebbe già acquistato 10000 GPU.