Musetti vince il derby a Montecarlo | ora Djokovic

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tutto facile per Lorenzonelitaliano di. L'azzurro stacca il pass per il terzo turno (ottavi) del "Rolex Monte - Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un ...

Giovedì negli ottavitroverà dall'altra parte della rete il serbo Novak Djokovic, n.1 del tennis mondiale. Il 35enne di Belgrado - che a Monte - Carlo ha vinto nel 2013 e nel 2015 ed è stato ......33 Sinner agli ottavi, Schwartzman si ritira 14:12 Sinneril primo set contro Schwartzman 6 - 0 13:44 In campo Sinner 13:25agli ottavi, doppio 6 - 0 a Nardi 12:58il ...Mercoledì azzurro nel Principato con cinque italiani in scena. Vinconoe Sinner che accedono agli ottavi di finale. Sul Ranieri III Sonego ora in campo con Medvedev, mentre Berrettini chiuderà la giornata con Cerundolo. I match in diretta su Sky Sport e in ...

Tennis: Montecarlo; Nardi ko, Musetti vince derby italiano Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti approda agevolmente agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra, montepremi 5.779.335 euro). Il 21enne toscano, numero 21 del mondo e 16 ...All'esordio Jannik Sinner non sbaglia e regola il tennista argentino in due set. Musetti vince dominando il derby azzurro contro Nardi ...