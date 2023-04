Musetti-Nardi oggi in tv | ATP Montecarlo 2023 | orario | programma | streaming

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Si completano i match del secondo turno nel Masters 1000 di. Sarà una giornata davvero molto ricca per i colori azzurri, con tanti tennisti nostrani protagonisti. Sicuramente c’è grande attesa e curiosità per il derby italiano tra Lorenzoe Luca. Chi vince poi affronterà negli ottavi di finale Novak Djokovic. Una sfida tutta italiana che vede certamentepartire con i favori del pronostico. Il tennista toscano ha vissuto una prima parte di stagione davvero complicata e con pochissime soddisfazioni. La bella vittoria all’esordio con il serbo Kecmanovic potrebbe essere stata importante per sbloccarsi.è stato bravissimo a centrare l’accesso al tabellone principale. Sicuramente il match più importante è stato quello nell’ultimo turno delle qualificazioni contro il ...

Ieri hanno passato il turno tutti e tre i nostri in gara, Sonego, Musetti e Nardi a loro oggi si aggiungeranno Sinner e Berrettini: il mercoledì des italiens, guarnito persino da un derby. È la prima volta che Nardi avanza in un torneo cosi prestigioso. Vince e convince Lorenzo Musetti in due set contro il tennista serbo Kecmanovic: il risultato, a favore dell'italiano, è di 6-7; 0-6. Erano in programma 12 singolari e 4 doppi, ma a noi interessavano soprattutto i 3 singolari dei tre italiani, Sonego, Musetti e Nardi.

Musetti e Nardi completano il tris azzurro: sarà derby al prossimo turno La Gazzetta dello Sport

Le partite di oggi al Montecarlo Masters 1000, in campo Sinner-Schwartzman, Berrettini-Cerundolo, Musetti-Nardi e Sonego-Medvedev. Si completano i match del secondo turno nel Masters 1000 di Montecarlo. Sarà una giornata davvero molto ricca per i colori azzurri, con tanti tennisti nostrani protagonisti.