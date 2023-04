Musetti è pronto: 'Contro Nole per vincere, nessuna paura' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un derby che non è nemmeno iniziato. Musetti Contro Nardi era prima di tutto una sfida tra due amici che si conoscono più o meno da quando hanno messo piede su di un campo da tennis. E il 6 - 0 6 - 0 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un derby che non è nemmeno iniziato.Nardi era prima di tutto una sfida tra due amici che si conoscono più o meno da quando hanno messo piede su di un campo da tennis. E il 6 - 0 6 - 0 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Masters 1000 #Montecarlo 2023, #Musetti: 'Qui mi sento a casa. #Djokovic? Sono pronto' #RolexMCMasters - Guidolino8 : Nardi non è ancora pronto per certi livelli e si vede, ma questo Musetti è in formato deluxe E domani può battere Nole - michgrieco : @Alenize82 vogliamo anche il tuo do pronostico però! secondo me in prospettiva nardi ha un tennis che a musetti può… - dalbertocarlos_ : @jeanpauldl1998 Ricordati Sinner fino all’anno scorso, sembrava uno junior, la potenza non mi sembra un grosso prob… - Luk824 : @MarcoBertolinj @FilippoPompilii * L. MUSETTI con outfit Diadora e pronto a tuffarsi in campo -