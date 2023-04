Musetti-Djokovic a Montecarlo: quando inizia, orario, programma, tv, streaming (Di mercoledì 12 aprile 2023) Domani Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si confronteranno per gli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato il carrarino giocherà contro il n.1 del mondo e si prospetta un incontro decisamente impegnativo. Musetti viene dal doppio successo nei primi due turni contro il serbo Miomir Kecmanovic e Luca Nardi. Prestazioni convincenti quelle del toscano, che sta cercando di rimettere insieme i cocci dopo aver sofferto non poco nei primi mesi del 2023, per via di tante sconfitte e poche vittorie. Sul rosso monegasco si è rivisto un Lorenzo di buon livello, ma per pensare di battere Djokovic sarà necessaria una prova di altissimo profilo, augurandosi anche che Nole non sia nella sua miglior giornata, come si era notato ad esempio nella sua prima uscita in questo torneo. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Domani Lorenzoe Novaksi confronteranno per gli ottavi di finale del Masters1000 di. Sulla terra rossa del Principato il carrarino giocherà contro il n.1 del mondo e si prospetta un incontro decisamente impegnativo.viene dal doppio successo nei primi due turni contro il serbo Miomir Kecmanovic e Luca Nardi. Prestazioni convincenti quelle del toscano, che sta cercando di rimettere insieme i cocci dopo aver sofferto non poco nei primi mesi del 2023, per via di tante sconfitte e poche vittorie. Sul rosso monegasco si è rivisto un Lorenzo di buon livello, ma per pensare di batteresarà necessaria una prova di altissimo profilo, augurandosi anche che Nole non sia nella sua miglior giornata, come si era notato ad esempio nella sua prima uscita in questo torneo. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : MUSETTI DOMINA IL DERBY ?????? Doppio 6-0 impressionante di Lorenzo che supera Nardi e raggiunge Djokovic al terzo tu… - Eurosport_IT : Qualcuno ha registrato un nuovo BEST RANKING... ????8? In testa alla classifica c'è ancora Djokovic, secondo Alcaraz… - WeAreTennisITA : 6??-0?? 6??-0?? ?? Lorenzo Musetti domina i 51 minuti di non-partita contro Luca Nardi, evidentemente bloccato dall'… - CiaCecy : RT @Eurosport_IT: Qualcuno ha registrato un nuovo BEST RANKING... ????8? In testa alla classifica c'è ancora Djokovic, secondo Alcaraz. Sta… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Masters 1000 Montecarlo: Sinner affronta Hurkacz, in quota l'azzurro vede i quarti, Musetti per l'impresa con D… -