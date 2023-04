Murale di Maradona | la proposta di un’area pedonale

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Trasformare la zona dove si trova ildiin, questa ladel presidente della commissione Mobilità del Comune di Napoli. E’ di Nino Simeone ladi far diventare la zona dove si trova ildiarea. Come infatti riportato da Fanpage il presidente della commissione Mobilità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Quartieri Spagnoli, oggi: in migliaia in visita al murale di #Maradona. Fa decisamente impressione. - SSCNapoliFeed : Milan-Napoli, Jorit: 'Dopo lo 0-4 a Napoli sentiamo la tensione. Vi spiego cosa c'è dietro al murale di Maradona'… - OdeonZ__ : Jorit: 'Dopo lo 0-4 a Napoli sentiamo la tensione. Vi spiego il murale di Maradona' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Jorit: 'Dopo lo 0-4 a Napoli sentiamo la tensione. Vi spiego cosa c'è dietro il murale di Maradona' #MilanNapoli https://t… - sportli26181512 : Jorit: 'Dopo lo 0-4 a Napoli sentiamo la tensione. Vi spiego il murale di Maradona': Jorit: 'Dopo lo 0-4 a Napoli s… -

Ecco il gigantesco murales raffigurante il volto di Diego Armandoideato dallo street artist Jorit. L'opera domina la facciata di uno dei ...Tra l'altro c'è un collegamento anche tra Hamsik e il murales di. "Esatto. Diede un contributo per realizzarlo. Considera che fu tutto autofinanziato con delle collette grazie agli ultrà del ...Un piano sicurezza ai Quartieri Spagnoli per la festa scudetto del Calcio Napoli . Quanto è successo a Pasquetta nei pressi deldia via Emanuele De Deo, ossia un gran caos che ha bloccato l'intera area dove, però, non si è verificato alcun fatto spiacevole, il Comune ha chiesto al Ministero dell'Interno di ...

Lo street artist Jorit Ciro Cerullo, tifoso partenopeo, racconta l'amore per il Pibe de Oro: "Si è sempre schierato dalla parte degli ultimi". E su Milan-Napoli: "Sono scaramantico, ma la sconfitta in ...NAPOLI – IL Ministero dell’interno e tutte le autorità impegnate a Napoli per la festa di un trionfo sportivo, un caso più unico che raro. Largo Maradona, ormai nessuno più lo chiama via Emanuele De D ...