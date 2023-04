Muore a soli 17 anni, donazione multiorgano all'ospedale di Lecce. 'Decisione di grande umanità e generosità' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si è conclusa nel Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce , una donazione multiorgano da parte di una ragazza di 17 anni morta nel Reparto di Anestesia e Rianimazione per encefalopatia post anossica. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si è conclusa nel Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di, unada parte di una ragazza di 17morta nel Reparto di Anestesia e Rianimazione per encefalopatia post anossica. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IL_PATRIOTAITA : Ennesimo lutto nella Polizia di Stato: Marco Meschini giovane poliziotto sportivo, sano e senza problemi di salute… - Radio1Rai : ??#Radioanchio @monspaglia #Pasqua: 'Non possiamo non sentire questo grido che riguarda milioni di uomini: gli ucrai… - ilmessaggeroit : Muore a soli 17 anni, #donazione multiorgano all'ospedale di #lecce. «Decisione di grande umanità e generosità» - telecitynews24 : ??LUTTO PER ALESSANDRIA E VALENZA PER LA SCOMPARSA DELLA 24ENNE ELISA CERATO?? Trovata senza vita in camera sua??… - Luciliusenex : @NatMarmo Io tifo fortemente xchè si costruisca 1area riformista liberale democratica solidale e spero che si capis… -