MOVIOLA – Milan-Napoli | Anguissa espulso | doppio giallo in pochi minuti

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Episodio daincon il cartellino rosso sventolato all’indirizzo di Zambo. L’arbitro rumeno Kovacs decide di estrarre il secondo cartellinoall’indirizzo del centrocampista azzurro che ha fatto per due volte inun fallo tattico, molto ingenui entrambi, all’indirizzo di Theo Hernandez. Inflessibile il fischietto scelto per il match del Meazza, qualche protesta ma alla fine i partenopei si arrendono alla decisione arbitrale. SportFace.

A San Siro, Milan e Napoli si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. A dirigere il match sarà il rumeno Istvan Kovacs. Episodio da moviola in Milan-Napoli. Leao dopo aver sbagliato un gol che sarebbe stato clamorosamente bello, per frustrazione ha spaccato la bandierina del calcio d'angolo, con l'asta che si è rotta in diversi pezzi.

Il messicano è andato a cercarsi l’avversario, finendo poi a terra nell’intervento spalla a spalla col difensore del Milan. L’arbitro non ha assegnato il calcio di rigore per il Napoli. Decisione ...CHAMPIONS LEAGUE – Gli episodi controversi del quarto d'andata di Champions League Milan-Napoli arbitro dal rumeno Kovacs.