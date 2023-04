Moviola Benfica-Inter: Oliver tutt’altro che insensibile sul rigore! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Benfica-Inter ha avuto Oliver come arbitro della partita: questa la Moviola dell’incontro valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022-2023 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione inglese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR. Moviola Benfica-Inter, PRIMO TEMPO – Michael Oliver voto 7.5. A cinque anni esatti dalla notte di Real Madrid-Juventus, dei fruttini e del bidone dell’immondizia al posto del cuore di Gianluigi Buffon ritrova un’italiana ai quarti di Champions League: un trionfo, bravo anche a gestire la pressione dell’ambiente. Prima ammonizione al 22?, Antonio Silva va con la gamba alta su Lautaro Martinez. Stessi protagonisti cinque minuti dopo, il difensore del ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022-2023 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione inglese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Michaelvoto 7.5. A cinque anni esatti dalla notte di Real Madrid-Juventus, dei fruttini e del bidone dell’immondizia al posto del cuore di Gianluigi Buffon ritrova un’italiana ai quarti di Champions League: un trionfo, bravo anche a gestire la pressione dell’ambiente. Prima ammonizione al 22?, Antonio Silva va con la gamba alta su Lautaro Martinez. Stessi protagonisti cinque minuti dopo, il difensore del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Moviola Benfica-Inter: Oliver tutt'altro che insensibile sul rigore! - - ScalezJunior : @cartellinoross1 @Mirettismo20 Io sto a parlare con un deficiente, trovami una moviola che parli di questo fuorigio… - FcInterNewsit : Benfica-Inter, la moviola - Oliver non sempre preciso, ma il rigore per l'Inter è netto: tocco di mano di Joao Mari… - fanpage : In #BenficaInter la squadra di casa si è lamentata per due episodi da moviola - ScalezJunior : @cartellinoross1 @Mirettismo20 Trovami il fuorigioco ?? -