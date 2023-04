Mourinho “Non siamo i più forti ma possiamo vincere” (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – “Il Feyenoord è la squadra più forte in Olanda e sarà sicuramente campione tra qualche settimana. Questo significa che segnano più di tutti gli altri. Noi non siamo la squadra più forte d’Italia e neanche dell’Europa League, anche se possiamo vincere. Giochiamo con quello che abbiamo e quello che abbiamo è l’equilibrio. Domani sarà una partita difficile”. Così Josè Mourinho, allenatore della Roma, presenta in conferenza stampa la sfida contro il Feyenoord che vale i quarti d’Europa League. Poi una riflessione sugli olandesi: “Ogni giorno quando arrivo a Trigoria la prima cosa che vedo è la Conference e mi fa ricordare che abbiamo giocato contro loro. Per me finisce lì. La Roma è una squadra umile, con un allenatore umile che analizza gli avversari e cerca di sapere il possibile su di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – “Il Feyenoord è la squadra più forte in Olanda e sarà sicuramente campione tra qualche settimana. Questo significa che segnano più di tutti gli altri. Noi nonla squadra più forte d’Italia e neanche dell’Europa League, anche se pos. Giochiamo con quello che abbiamo e quello che abbiamo è l’equilibrio. Domani sarà una partita difficile”. Così Josè, allenatore della Roma, presenta in conferenza stampa la sfida contro il Feyenoord che vale i quarti d’Europa League. Poi una riflessione sugli olandesi: “Ogni giorno quando arrivo a Trigoria la prima cosa che vedo è la Conference e mi fa ricordare che abbiamo giocato contro loro. Per me finisce lì. La Roma è una squadra umile, con un allenatore umile che analizza gli avversari e cerca di sapere il possibile su di ...

