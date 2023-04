Mourinho | «La Roma è una squadra umile con un mister umile che cerca di ridurre gli imprevisti»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tecnico della, Josè, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Feyenoord Il Feyenoord è lache ha segnato più gol in Europa League, laviene da tre clean sheet consecutivi. Questa è la fotografia della partita di domani?Il rinnovo di Smalling è un tassello anche per il suo futuro? «E’ ufficiale il rinnovo? Se è così sarà ottimo per Smalling e per la. Per lui perché è felice e ha trovato una consistenza che gli è mancata negli anni precedenti e per laè ottimo perché è un giocatore che ha avuto un rendimento fantastico negli ultimi tempi. È un matrimonio fantastico per entrambi. Io sono io e Smalling è Smalling. Partita di domani non lo so, il Feyenoord è lapiù forte del campionato, I numeri sono chiari. Sarà ...

Le parole di José, allenatore della, alla vigilia dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord Joseha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Feyenoord -. PAROLE - "Il ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Europa League Abraham torna dal 1': probabili di Feyenoord -ne cambia tre rispetto alla formazione scesa in campo a Torino. In attacco ..."Noi non siamo la squadra più forte d'Italia né dell'Europa League, ma domani possiamo vincere. Giochiamo con quello che abbiamo, ovvero l'equilibrio". Lo ha detto José, allenatore della, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Feyenoord. Poi sul rinnovo di Smalling ha aggiunto: "Se sarà così è ottimo per lae ottimo per Chris, secondo ...

Probabilmente non sarà tra i titolari contro il Feyenoord, ma Edoardo Bove resta comunque un elemento che Mourinho ha voluto con sé per garantirgli una crescita ad altri livelli: «Sono molto contento ...La partita di domani sarà difficile dire quello che sarà". Feyenoord-Roma, la formazione di Mourinho Su quale formazione schiererà domani sera, lo Special One dichiara: "Io gioco con la squadra che ...