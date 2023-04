Motomondiale: Gp Americhe. Honda senza Marquez, ad Austin tocca a Bradl (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Auguro a Marc di tornare prima possibile, il team ha bisogno di lui", dice il collaudatore Honda Hrc Austin (STATI UNITI) - Il Repsol Honda Team manderà in pista Joan Mir e Stefan Bradl al Gp delle ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Auguro a Marc di tornare prima possibile, il team ha bisogno di lui", dice il collaudatoreHrc(STATI UNITI) - Il RepsolTeam manderà in pista Joan Mir e Stefanal Gp delle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... desperatereade2 : RT @Roberta07love: It's RACE WEEK per #MotoGP, #Moto2 e #Moto3 ! Il Motomondiale torna in pista ad Austin nel weekend del 14-16 aprile per… - dianatamantini : MOTOGP - Il Repsol Honda Team recupera Joan Mir per il GP delle Americhe. Dall'altra parte del box c'è il collaudat… - corsedimoto : MOTOGP - Il Repsol Honda Team recupera Joan Mir per il GP delle Americhe. Dall'altra parte del box c'è il collaudat… - Jerulovegf : RT @Roberta07love: It's RACE WEEK per #MotoGP, #Moto2 e #Moto3 ! Il Motomondiale torna in pista ad Austin nel weekend del 14-16 aprile per… - FabioMarzo1 : RT @Roberta07love: It's RACE WEEK per #MotoGP, #Moto2 e #Moto3 ! Il Motomondiale torna in pista ad Austin nel weekend del 14-16 aprile per… -