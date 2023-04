Motomondiale: Ducati, Bastianini salta anche Gp Austin, al suo posto Pirro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Austin, 12 apr. - (Adnkronos) - Enea Bastianini non ce la fa e salterà anche la prossima tappa del Motomondiale, il GP degli Stati Uniti ad Austin, in programma nel prossimo fine settimana. A comunicarlo è la scuderia della Ducati con una nota e il pilota stesso con una storia sul proprio profilo Instagram: “Dopo aver effettuato alcuni giri a Misano Adriatico con la Panigale V4S, il pilota del Ducati Lenovo Team si è sottoposto ad un'ulteriore visita di controllo a Forlì presso lo studio del Dottor Porcellini, che ha confermato che Bastianini avrà bisogno ancora di qualche settimana per potersi riprendere completamente dall'infortunio alla spalla destra riportato nel GP del Portogallo. Enea continuerà quindi la sua riabilitazione con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023), 12 apr. - (Adnkronos) - Eneanon ce la fa e salteràla prossima tappa del, il GP degli Stati Uniti ad, in programma nel prossimo fine settimana. A comunicarlo è la scuderia dellacon una nota e il pilota stesso con una storia sul proprio profilo Instagram: “Dopo aver effettuato alcuni giri a Misano Adriatico con la Panigale V4S, il pilota delLenovo Team si è sottoad un'ulteriore visita di controllo a Forlì presso lo studio del Dottor Porcellini, che ha confermato cheavrà bisogno ancora di qualche settimana per potersi riprendere completamente dall'infortunio alla spalla destra riportato nel GP del Portogallo. Enea continuerà quindi la sua riabilitazione con ...

