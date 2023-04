Motogp, niente da fare per Bastianini: ad Austin sarà sostituito da Michele Pirro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il forfait di Marc Marquez, anche Enea Bastianini sarà costretto a rinunciare al Gp degli Stati Uniti ad Austin, in programma nel prossimo fine settimana. A comunicarlo è la scuderia Ducati con una nota e il pilota stesso con una storia sul proprio profilo Instagram: “Dopo aver effettuato alcuni giri a Misano Adriatico con la Panigale V4S, il pilota del Ducati Lenovo Team si è sottoposto ad un’ulteriore visita di controllo a Forlì presso lo studio del Dottor Porcellini, che ha confermato che Bastianini avrà bisogno ancora di qualche settimana per potersi riprendere completamente dall’infortunio alla spalla destra riportato nel GP del Portogallo. Enea continuerà quindi la sua riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista a Jerez, e verrà sostituito in Texas da Michele ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo il forfait di Marc Marquez, anche Eneacostretto a rinunciare al Gp degli Stati Uniti ad, in programma nel prossimo fine settimana. A comunicarlo è la scuderia Ducati con una nota e il pilota stesso con una storia sul proprio profilo Instagram: “Dopo aver effettuato alcuni giri a Misano Adriatico con la Panigale V4S, il pilota del Ducati Lenovo Team si è sottoposto ad un’ulteriore visita di controllo a Forlì presso lo studio del Dottor Porcellini, che ha confermato cheavrà bisogno ancora di qualche settimana per potersi riprendere completamente dall’infortunio alla spalla destra riportato nel GP del Portogallo. Enea continuerà quindi la sua riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista a Jerez, e verràin Texas da...

