MotoGP | Marco Bezzecchi | Mondiale utopistico da non ufficiale Bastianini docet | ma Ducati potrebbe valorizzarlo

Marco Bezzecchi è la rivelazione dell'aurora del 2023. Dopo aver chiuso sul podio il Gran Premio del Portogallo, attestandosi al 3° posto, in Argentina ha conquistato la maiden victory in MotoGP. Il riminese ha "rotto il ghiaccio" con la classe regina proprio sulla stessa pista dove, cinque anni fa, aveva ottenuto il primo successo tout-court nel MotoMondiale, trionfando in Moto3. I due risultati di rilievo, uniti ai buchi nell'acqua di Francesco Bagnaia e Maverick Viñales a Termas de Rio Hondo, consentono al ventiquattrenne romagnolo di essere addirittura in testa alla classifica iridata. È davvero curioso pensare che, a dodici mesi di distanza dall'esplosione di Enea Bastianini, un altro centauro della cantera Ducati possa trovarsi nella medesima situazione di chi, con un rendimento ...

