MotoGP | Marco Bezzecchi | “Austin è una pista complicata | ho già messo in archivio il primo successo”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Siamo ormai ai nastri di partenza del fine settimana dell’attesissimo Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato del COTA – Circuit of the Americas, tornerà in scena la classe regina per due prove che inizieranno a darci un quadro più definito riguardo i valori in campo. L’attenzione ovviamente sarà su, vincitore della gara di Termas de Rio Hondo. Il pilota riminese hain mostra un avvio di campionato di altissimo livello. Dopo il podio di Portimao, infatti, ha saputo dominare la scena sul bagnato argentino, approfittando degli errori altrui per issarsi in vetta alla classifica generale con 50 punti, contro i 41 di Francesco Bagnaia ed i 35 di Johann Zarco. Anche se è appena sbarcato in Texas, il portacolori del team Ducati Mooney VR46, ha ancora ben ...

dovrà affrontare un weekend particolarmente impegnativo, anche dal punto di vista fisico, su uno dei tracciati più tecnici dell'intero calendario della. 'Ho realizzato davvero cosa è ...Come abbiamo accennato la classifica divede al primo postoBezzecchi su una Ducati con 50 punti, seguito da Francesco Bagnaia sempre su una Ducati con 41 punti, e Johann Zarco su una ...Ok, non aveva ancora vinto una gara in, ma il breve documentario prodotto da Dorna (ora visibile gratuitamente su YouTube) racconta unBezzecchi spettacolare nella sua semplicità. Eppure, dopo il titolo di rookie of the year ...

