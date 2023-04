MotoGP, Enea Bastianini rinuncia al GP delle Americhe. Sulla sua Ducati sale Michele Pirro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Enea Bastianini non correrà ad Austin. Nella giornata di ieri, il venticinquenne romagnolo si è sottoposto a una visita medica per capire quale fosse lo stato della frattura alla scapola destra patita nella Sprint di Portimao, durante la quale è caduto in seguito a un contatto con Luca Marini. L’esito del controllo è stato avverso. Ducati ha ufficializzato nella tarda serata di martedì 11 che il vincitore del GP delle Americhe 2022 non sarà della partita nell’edizione 2023: “Dopo aver effettuato alcuni giri a Misano Adriatico con la Panigale V4S, il pilota del Ducati Lenovo Team si è sottoposto a un’ulteriore visita di controllo a Forlì presso lo studio del Dottor Porcellini, che ha confermato che Bastianini avrà bisogno ancora di qualche settimana per potersi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023)non correrà ad Austin. Nella giornata di ieri, il venticinquenne romagnolo si è sottoposto a una visita medica per capire quale fosse lo stato della frattura alla scapola destra patita nella Sprint di Portimao, durante la quale è caduto in seguito a un contatto con Luca Marini. L’esito del controllo è stato avverso.ha ufficializzato nella tarda serata di martedì 11 che il vincitore del GP2022 non sarà della partita nell’edizione 2023: “Dopo aver effettuato alcuni giri a Misano Adriatico con la Panigale V4S, il pilota delLenovo Team si è sottoposto a un’ulteriore visita di controllo a Forlì presso lo studio del Dottor Porcellini, che ha confermato cheavrà bisogno ancora di qualche settimana per potersi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleFassina : RT @P300it: MotoGP | Enea Bastianini out anche per Austin, sarà Michele Pirro a sostituirlo per il GP delle Americhe 2023 ? di Alyoska Cos… - P300it : MotoGP | Enea Bastianini out anche per Austin, sarà Michele Pirro a sostituirlo per il GP delle Americhe 2023 ? di… - dianatamantini : FUORI DAL GP - Enea Bastianini non disputerà il Gran Premio delle Americhe. Alla sua spalla serve ancora tempo, si… - corsedimoto : FUORI DAL GP - Enea Bastianini non disputerà il Gran Premio delle Americhe. Alla sua spalla serve ancora tempo, si… - theshieldofspo1 : Il pilota Ducati costretto a dare un ulteriore forfait. #TSOS // #MotoGP // #AmericasGP // #EneaBastianini -